زوج المعتقلة البريطانية في طهران ينضم إليها في إضرابها عن الطعام

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن زوج البريطانية نازانين زاغاري راتكليف إيرانية الأصل والمعتقلة في طهران، يخطط للانضمام إليها في إضرابها الجديد عن الطعام الذي بدأته اليوم السبت في محبسها وذلك أمام السفارة الإيرانية بلندن.

ونقلت الصحيفة عن الزوج ريتشارد راتكليف أنه تلقى مكالمة هاتفية من نازانين أخبرته أنها أخطرت القضاء الإيراني بأنها ستبدأ إضرابا جديدا عن الطعام بصرف النظر عن شرب المياه، للاحتجاج على استمرار حبسها بدون وجه حق.

وقال ريتشارد إنها "هددت بخوض ذلك منذ فترة حيث تعهدت في السابق أنها إذا فوتت عيد الميلاد الخامس لابنتها جابريلا ستقدم على فعل شيئا ما لإظهار أن ذلك يكفي لكلا الحكومتين.. لقد استمر هذا (الحبس) لمدة طويلة".

وأضاف أن مطلبها هو إطلاق سراحها بدون شروط والذي تعد مؤهلة له منذ وقت طويل..مشيرا إلى أنه سيبدأ وقفة مستمرة خارج السفارة الإيرانية في لندن بدءا من اليوم السبت.

وأشار إلى أنه يخطط لإقامة فعالية صغيرة أمام السفارة الإيرانية من أجل عيد الميلاد الخامس لجابريلا، مسترجعا فعل الأمر نفسه في عيد ميلاد جابريلا الثاني عندما لم يكن يعلم بعد مكان زوجته.

ولفت ريتشارد إلى أن بعض الأصدقاء وأفراد العائلة قد ينضمون له في وقفته الاحتجاجية من وقت لآخر..مؤكدا أنه لن يأكل خلال تلك الوقفة وسيستمر في الصوم حتى تنهي زوجته إضرابها عن الطعام، مسترجعا تعهده بأنه سينضم إليها في أي إضراب جديد.

واعتقلت السلطات الإيرانية نازانين، التي تعمل لدى المنظمة الخيرية "طومسون رويترز"، في 2016 أثناء زيارة لها في طهران واتهمتها بمحاولة قلب النظام، وهي تهمة رفضتها نازانين مؤكدة أنها كانت في زيارة لعائلتها.