مدافع المصري يسافر غزة لقضاء اجازته

عاد محمد صالح مدافع المنتخب الوطني الفلسطيني ونادي المصري البورسعيدي، إلى قطاع غزة لقضاء إجازته ليلتحق برفيق دربه محمود وادي.

وجاءت زيارته بعد عملية رباط صليبي تكللت بالنجاح في ألمانيا بعد إصابته مع المصري هذا الموسم ويستعد صالح لبدء فترة التأهيل استعداداً لعودته للملاعب بعد انتهاء إجازته.

حيث شهد موسمه الأول مع الفريق البورسعيدي تألقا ملحوظا حيث سجل هدفه الشهير في مرمى عصام الحضري، وصنع أهداف ساهمت في تحسين موقع المصري في جدول الدوري.

يذكر أن محمد صالح انتقل للمصري في يناير قادماً من نادي فلوريانا المالطي بعد تألقه الكبير واللافت مع المنتخب في بطولة آسيا الماضية، ليزامل صديقه محمود وادي في صفوف المصري بعدما تزاملا في عدة أندية أخرى أثناء مسيرتهما الإحترافية وكذلك في المنتخب الوطني.