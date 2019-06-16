بلومبرج: هل سيفوز سالفيني بالجائزة التى يطمح إليها والمتمثلة في لقاء ترامب خلال زيارته لأمريكا

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج ، اليوم السبت، أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، لا يعلم ما إذا كان سينال الجائزة التى يطمح إليها كثيرًا وتتمثل فى مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته للولايات المتحدة هذا الأسبوع أم لا .

وأفادت الوكالة بأن سالفيني، سيجتمع بعد غد الاثنين مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، خلال زيارته للولايات المتحدة إلا أن جدول أعماله الرسمي لا يشمل عقد اجتماع مع ترامب.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين مطلعين أنه ربما يكون هناك لقاء سريع وجها لوجه بينهما في شكل "مقابلة مفاجئة ودون تخطيط مسبق " على الرغم من أن ترامب يجتمع فى العادة فقط مع رؤساء الدول وزعماء الحكومات .

يشار إلى أن سالفيني من أشد مؤيدي سياسات ترامب، وأحيانا يوصف بأنه "ترامب إيطاليا".