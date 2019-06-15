ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على أموال 4 مواطنين بزعم توظيفها بتجارة الألبان

وتلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من 4 مواطنين بتعرضهم للنصب من قبل شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية.. أوهمهم بمشاركته في مشروع لتجارة الألبان،، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر بالجيزة، بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال الإعلان عبر وسائل التواصل الإجتماعى على شبكة "الإنترنت"، عن إنشاء مشروع لتجارة الألبان مقابل أرباح ربع سنوية من خلال مقره التجاري بالجيزة، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب عدد من الضحايا راغبي استثمار أموالهم، واستولى منهم على مبلغ 160 ألف جنيه، وعقب ذلك أغلق مقره التجاري وغادر محل سكنه.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبمناقشة المتهم أقر بتقاضيه المبالغ المالية من المجني عليهم ورغبته في استثمارها بتجارة الألبان إلا أنه تعثر في مباشرة النشاط، وتعذر سداد المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.