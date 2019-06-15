وفد مصري يناقش التعاون بين دول الاتحاد من أجل المتوسط في مجال الصحة النباتية ببروكسل

شارك وفد رفيع المستوى من وزارة التجارة والصناعة برئاسة الدكتورة ماجده شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة والوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس مكتب التمثيل التجاري في بروكسل، والسكرتير الأول التجاري محمد وحيش في الاجتماعات التي نظمتها المفوضية الأوروبية والإتحاد من أجل المتوسط خلال الفترة من 11-13 يونيو 2019 في مدينة بروكسل.



وذكر جهاز التمثيل التجاري - في بيان له اليوم الجمعة - أن الوفد المصري ناقش التعاون فيما بين دول الاتحاد من أجل المتوسط في مجال الصحة النباتية وكيفية توفيق التشريعات المنظمة لهذا القطاع الهام.



وأضاف أن الوفد عقد اجتماعا آخر لبحث التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري، والسلع المقلدة، والتي تؤدي إلى الإضرار بالصناعات المحلية الجادة، مشيرا إلى أن الوفد شارك في اجتماع مسئولي التجارة لدول الإتحاد من أجل المتوسط، تمهيدا لعقد الاجتماع الوزاري لوزراء تجارة دول الإتحاد ومن بينها مصر والمزمع عقده بنهاية هذا العام.



وأضاف أن كبار مسئولي التجارة ناقشوا عددا من الموضوعات الهامة وعلى رأسها المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ اليورو متوسطية ، وخطة العمل الخاصة لمكافحة الغش والقرصنة والسلع المقلدة.



ولفت إلى أنه تم مناقشة تطور آلية تيسير التجارة والاستثمار بين دول الإتحاد إلى جانب التعاون القطاعي في ملفات الصحة النباتية والنفاذ إلى الأسواق والتجارة الإلكترونية، والتعاون التجاري الإقليمي متضمنا اتفاق أغادير.



ومن جانبه أوضح يحي الواثق بالله رئيس المكتب التجاري في بروكسل أن هذه الاجتماعات، تأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تذليل العوائق التي تواجه المصدر المصري الجاد، وتهدف الى فتح مزيد من فرص النفاذ للأسواق لخدمة أغراض تنمية الصادرات واستدامتها، اعتمادا على آليات توفيق التشريعات بين دول الاتحاد من اجل المتوسط بالشكل الذي يحقق هذه النتائج.