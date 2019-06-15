مجلس نقابة الصحفيين يعقد اجتماعه الأحد للانتهاء من تشكيل هيئة المكتب

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يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب الصحفيين ضياء رشوان اجتماعا في السادسة من مساء الأحد المقبل.
وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن جدول الأعمال يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان، اضافة إلى ما يستجد من أعمال.