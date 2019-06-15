مقتل 7 خلال تنظيف خزان الصرف الصحي بفندق في الهند

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ذكرت الشرطة الهندية، السبت، أن سبعة أشخاص بينهم أربعة من عمال النظافة، لقوا حتفهم جراء الاختناق بينما كانوا ينظفون خزان للصرف الصحي بفندق في ولاية جوجارات بغرب البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الحادث وقع مساء أمس الجمعة في مقاطعة فادودارا بعدما دخل الرجال خزان الصرف الصحي الخاص بالفندق بدون أي معدات سلامة.

وقال رئيس شرطة المنطقة جايديفينسه فاجيلا إنه كان قد جرى استدعاء أربعة عمال لتنظيف الخزان.

وأضاف فاجيلا: "دخل أحدهم الخزان واختنق جراء التسمم الغازي. وعندما لم يخرج دخل البقية لمعرفة ما الذي حدث له ولكنهم لقوا نفس المصير. وثلاثة منهم كانوا من أفراد طاقم الفندق".

وتابع: "نحن نحقق في نوع الغاز الذي استنشقوه وماذا حدث بالضبط. ونحن بانتظار تقرير التشريح ".

ولم يكن العمال يحملون معدات السلامة المناسبة. وجرى اتهام مالك الفندق بالاهمال وبسلوك افضى إلى الوفاة ولكن لا يرقى لجريمة قتل.

وبحسب جماعة "حركة عمال النظافة"، تشير التقارير الإعلامية إلى أن ألفين من عمال النظافة يتوفون سنويا في الصرف الصحي في الهند جراء التعرض للغازات السامة.

وقالت بيزوادا ويلسون من الجماعات الحقوقية إنه يجب وضع حد للتنظيف اليدوي للصرف الصحي، وأغلب من يقومون بهذا هم أفراد من أدنى الطبقات في النظام الطبقي القديم بالهند وهم الداليت أو المنبوذون.