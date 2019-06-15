النائب العام السوداني يعلن إحالة البشير إلى المحاكمة

أعلن النائب العام السوداني، عن إحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى المحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، ومدتها أسبوع واحد.

وقال في مؤتمر صحفي عقده، مساء السبت، إنه تم فتح 41 دعوى ضد رموز وقيادات النظام السابق، مشيرًا إلى أن جميع هذه الدعاوى جنائية.

وأضاف أن النيابة العامة غير منحازة لأي طرف من أطراف الأزمة الحالية وتعمل وفقًا للقانون فقط، معربًا عن رفضه القاطع لتدخل لجنة تحقيق دولية.

وهدد بتقديم استقالته في حالة التدخل في اختصاصات النيابة العامة، قائلًا: «ليس لدينا أي مانع في الاستقالة لو تدخل أي طرف في عملنا».