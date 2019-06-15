«المالية» تخطط لنشر ٢٠ ألف نقطة تحصيل إلكترونى العام الحالى

المنظومة الجديدة تستهدف توفير ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة و٥٠٪ من زمن أداء الخدمة

تستهدف وزارة المالية، نشر 20 ألف نقطة تحصيل إلكترونى بالجهات الحكومية بمختلف المحافظات؛ نهاية العام الحالى، ضمن إجراءات منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا، بحسب بيان للوزارة أمس.

وكان محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة المالية ورئيس وحدة الميكنة، أشار الأسبوع الماضى إلى أن الوزارة وزعت نحو 18 ألف ماكينة دفع إلكترونى POS على المصالح الحكومية.

وبحسب إبراهيم، فمن المقرر انتهاء المهلة المحددة لتحصيل المصروفات الإدارية من المواطنين الراغبين فى عدم السداد بالوسائل الإلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، على أن يتم بدء تطبيق المنظومة عليهم من يوم 16 يونيو المقبل.

وقام القطاع المصرفى بتوفير 5.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع تحمل شعار شبكة «ميزة»، فى بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، والزراعى؛ لسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيا، التى كان قد بدأ توفيرها مجانا للمواطنين اعتبارا من أول مايو الماضى ولمدة ٦ أشهر.

وشدد بيان وزارة المالية على أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.

وتعمل وزارة المالية على نشر وتبنى آليات الميكنة الشاملة، وتحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية Gfmis، ومنظومة حساب الخزانة الموحد «TSA»، وتطوير منظومة العمل بالمصالح الإيرادية.

وذكر البيان، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوعية المواطنين بأهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وكيفية التعامل معها بالجهات الحكومية، من خلال حملة إعلانية موسعة بالوسائل الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي .