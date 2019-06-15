اعتقال 9 أشخاص عقب إنهاء الشرطة لحفل عيد ميلاد صاخب في ألمانيا

اشتبك ضيوف حفل عيد ميلاد مراهقة في بلدة بجنوب غرب ألمانيا مع الشرطة في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، بعد أن اكتظ الحفل فجأة بمئات الشباب.

وذكرت الشرطة صباح اليوم أن ما يتراوح بين 300 و400 شخص، معظمهم من الشباب، تجمعوا أمام منزل الفتاة البالغة 16 عاما في بلدة جرونشتات القريبة من مدينة مانهايم.

ولم تستطع الفتاة صاحبة عيد الميلاد أو والدها السيطرة على الحشود الصاخبة أمام المنزل، فقاما باستدعاء الشرطة.

وعندما وصل رجال الشرطة إلى المكان، رشقهم رواد الحفل بالحجارة، وردت الشرطة باستخدام الهراوات. واستغرق الأمر من الشرطة عدة ساعات لاستعادة النظام.

وأصيب أحد رجال الشرطة بجروح، وتم اعتقال تسعة أشخاص.

ولم يتضح بعد كيف أصبح الحفل كبيرا وصاخبا إلى هذا الحد، حيث قال المضيفون إن دعوتهم كانت موجهة للأصدقاء والعائلة على وجه الخصوص.