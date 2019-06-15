جوتيريش يدعو لتحقيق مستقل بشأن هجمات ناقلتي خليج عمان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إجراء تحقيق مستقل في الهجمات على ناقلتين في خليج عمان الذي تحمل فيها الولايات المتحدة إيران المسؤولية عنها.



وقال جوتيريش إن "من المهم معرفة الحقيقة. ومن المهم للغاية أن يتم توضيح المسؤوليات. ولا يمكن أن يتم ذلك بالتأكيد سوى إذا كان هناك كيان مستقل يتحقق من هذه الحقائق".



وقال إن مجلس الأمن الدولي هو صاحب السلطة الوحيد لفتح مثل هذا التحقيق.



جاء ذلك عقب اجتماع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في نيويورك.



وقال جوتيريش إنه لم يطلع على المقطع المصور الذي نشرته القيادة المركزية الأمريكية وقالت إنه يظهر طاقما من قارب دورية إيرانية وهو يزيل لغما لاصقا غير منفجر من على جسم الناقلة اليابانية.



ووصف أبو الغيط الوضع في الخليج بـ "برميل بارود" وأشار إلى أن إيران تمثل مشكلة في المنطقة.



وتناول آراء تقول إن الهجمات على الناقلتين قد تكون شنتها قوة أخرى بهدف توريط إيران في هجوم ظاهر كاذب.



وقال: "إنني لا أعتقد ولو لدقيقة أو للحظة واحدة أن أي بلد عربي يحاول عرقلة الممرات البحرية أو أن يطلق النار على نفسه في قدمه".