قبلة للرضيع قد تتسبب في وفاته!

قد تتسبب قبلة فى وفاة الرضيع: هذا تحديدا ما حدث لسيدة إنجليزية لاحظت أعراضا لإصابة رضيعها بفيروس تنتج عنه قرح الفم والمعروف لدى البالغين بالهربس «Herps Simplex» والذى معه تبدو قرحا صغيرة مؤلمة فى الفم والأغشية المخاطية داخله.

الفيروس المسبب لقرحة الفم يطلق عليه VSVــ1 وهو نادر الحدوث لدى الأطفال لكنه ينتقل إليهم حال أن يقبلهم إنسان مصاب به وهذا بالفعل ما حدث ولم ينتبه له الأطباء وانتبهت إليه الأم حينما طالعت على الفيس بوك تحذيرا من أم أخرى أصاب رضيعها بعد تقبيله. العدوى التى انتقلت للطفل البالغ من العمر أربعين يوما فقط كانت السبب فى فقده.