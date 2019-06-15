رئيس جامعة طنطا يشارك في المؤتمر السنوي لإدارة المعامل بالغربية

شارك الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، في فعاليات المؤتمر السنوي الأول لإدارة المعامل بالغربية، الذي انعقد تحت رعاية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، والدكتور مجدي سبع ، والدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وفي كلمته أعرب سبع، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر ، مؤكدًا على أهمية دور المعامل في المنظومة الطبية ، موضحًا أن أي طبيب أيًا كان تخصصه لا يمكنه الاستغناء عن طبيب التحاليل.

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أهمية التحاليل الطبية باعتبارها تعطي مؤشرات معملية أساسية لرصد حالة الإنسان الصحية والكشف عن وجود اضطرابات في الوظائف الحيوية والعضوية للجسم، ودور التحليل الطبي السليم في مساعدة الاطباء في تشخيص المرض والوصول للعلاج.

شهد المؤتمر مشاركة الدكتورة إيمان مشهور أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية وأمراض الدم بجامعة طنطا ورئيس شرف المؤتمر، والدكتورة إيمان العشري مدير إدارة المعامل بالغربية.