إقبال كبير وتخصيص أماكن للسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة فى انتخابات «تجارة الإسكندرية»

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شهدت انتخابات الإسكندرية إقبالاً شديدًا من الناخبين، اليوم السبت، لاختيار مجلس الإدارة الجديد لمدة أربع سنوات مقبلة.

وتم تخصيص أماكن للسيدات وأخرى لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فى 10 لجان، حيث يوجد 30 مندوبًا، ويتم تعيين 9 أعضاء آخرين من قبل وزير التجارة والصناعة.

وأدلى رئيس اتحاد الغرف الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل بصوته.

يذكر أنه يتنافس في الانتخابات 16 مرشحا لاختيار 9 أعضاء على قائمتين هما قائمة "تواصل وعطاء ويقودها أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالى ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وقائمة "نبض التجار"، وتضم في عضويتها 5 مرشحين هم الدكتور سمير صديق وأشرف مصطفى سلامة وخالد سليمان فهمى جابر محمود سليمان وحازم مصطفى المنوفى.