تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية وحبس 5 سائقين لتعاطي المخدرات بالمنيا

تمكنت حملة مرورية بالمنيا، من تحرير 3900 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها حبس 5 سائقين متعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، بلاغا من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، يفيد بتمكن حملة مرورية مكبرة من تحرير عدد 3900 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي قائدي المركبات علي الطرق السريعة للمخدرات، تم فحص 53 سائقا، أسفرت النتائج عن تعاطي عدد 5 سائقين للمخدرات،ة وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.