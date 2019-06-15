عمرو أديب يناشد الجمهور المصري بحسن معاملة مشجعي المنتخبات الإفريقية

ناشد الإعلامي عمرو أديب، الجمهور المصري بحسن معاملة مشجعي المنتخبات الإفريقية التي جاءت إلى مصر لحضور مباريات بطولة أمم إفريقيا.



وأوضح خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، «دول هيبقوا ضيوفنا أقل واحد فيهم جاي يقعد 15 يوما، فياريت نوريهم المعاملة الحلوة داخل قطاراتنا ومطاعمنا وفنادقنا وشوارعنا».



وأضاف: «عاوز أشوف المصري الجميل»، مشيدًا بتجهيز استاد القاهرة لاستقبال مباريات البطولة والتي أجريت بشكل وصفه بالرائع.



وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.