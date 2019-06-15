بوتين يلتقي بنظيره الطاجيكي على هامش قمة «التعاون وبناء الثقة في آسيا»

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن بشأن تكثيف سُبل التعاون الاستراتيجي بين البلدين، على هامش قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وأفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية بأن الرئيسين أعربا عن ارتياحهما لنتائج الزيارة التي قام بها علي رحمن إلى موسكو في شهر إبريل الماضي، وتركزت المحادثات على سُبل تطبيق الاتفاقيات التي أُبرمت بين البلدين، كما تبادلا الرؤى بشأن عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.

بدوره، شدد الرئيس الطاجيكي على أهمية الاتصالات رفيعة المستوى في تطوير العلاقات بين البلدين، وقال "إنني أثق من أن اجتماعنا اليوم سيكون له تأثير كبير على علاقتنا الثنائية".

يُذكر أن بوتين اتجه إلى دوشنبه أمس لحضور قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" التي سيشارك فيها وفود من الـ 27 دولة الأعضاء، فضلا عن 13 مراقبا، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، و الجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية.