8 قتلى في انفجار بوسط العاصمة الصومالية

سقط ثمانية قتلى على الأقل، وأصيب العشرات، مساء السبت، في انفجار وقع بوسط العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.