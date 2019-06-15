8 قتلى في انفجار بوسط العاصمة الصومالية

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سقط ثمانية قتلى على الأقل، وأصيب العشرات، مساء السبت، في انفجار وقع بوسط العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.