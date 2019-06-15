«المصريين بالخارج»: جار صرف باقى مستحقات صيادلة «تداوى» السعودية

أكد نائب رئيس اتحاد المصريين بالخاج عادل حنفى، أن الاتحاد يتابع أزمة تأخر رواتب 300 صيدلى مصرى بشركة «تداوى» السعودية بصورة دائمة، مشيرا إلى أنه تم صرف نحو 2000 ريال للصيادلة المصريين كجزء من رواتبهم المتأخرة، على أن يتم صرف باقى المرتبات خلال الأيام المقبلة.

وبدأت أزمة الصيادلة المصريين فى شركة تداوى السعودية الشهر الماضى؛ حيث أرسل عدد من الصيادلة المصريين بالشركة استغثاتهم سواء لوزاتى القوى العاملة أو الهجرة، والاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، وبالتواصل مع جميع الأطراف تم الاتفاق على أطر حل الأزمة.

وفى سياق متصل، كشف حنفى عن اتجاه وزارة الهجرة لاعتماد وتسجبل عدد من الكيانات المصرية بالخارج بصورة رسمية، وذلك خلال مؤتمر الكيانات المصرية المقرر انعقاده يومى 12 و13 من شهر يوليو المقبل، بحيث تكون أهداف هذه الكيانات ورؤيتها وأعضاءها معروفين للدولة، وهو أمر تنظيمى حتمى تأخر كثيرا، بحيث تخطع للضوابط والقوانين التى تحكم جميع الكيانات المصرية بجميع دول العالم.

واستكمل: «الدولة المصرية لا تخون أحدا، لكن مينفعش يكون عندنا 50 اتحادا وكيانا وعددا كبيرا من منظمات المجتمع المدنى غير مسجلة لدى وزارتى الهجرة والخارجية»، مضيفا، أن اتحاد المصريين بالخارج سيتعاون مع هذه الكيانات خلال الفترة المقبلة، بحيث تكون أولويات التعاون المشترك بين الاتحاد وغيره من الكيانات هو دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب، ودعم القيادة المصرية، فضلا عن الاهتمام بكل مشكلات المصريين بالخارجوالعمل على حلها بالتعاون مع السفارات والقنصليات ووزارة الهجرة.

ولفت إلى أن تنظيم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برنامج الجيل الثانى والثالث لأبناء المصريين فى الخارج، يعد من أهم الخطوات لربط الشباب المصرى بالخارج بالوطن، وخصوصا الشباب المصرى بدول المهجر، ومنهم أمريكا واستراليا وكندا، حيث يشمل البرنامج تنظيم زيارات للمعالم التاريخية، وتعزيز التحدث باللغة العربية، وهو ما يعزز الانتماء لدى هؤلاء الشباب.