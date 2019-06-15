غانا تعتزم بيع سندات خزانة مدتها 10 سنوات

تعتزم غانا بيع سندات مدتها 10 سنوات يوم 20 يونيو الحالي، على أن يتم نشر تفاصيل التسعير الأولي للطرح يوم 18 من الشهر نفسه، بحسب ما ذكرته البنوك المديرة للطرح وهي بنك "باركليز غانا" و"داتا بنك جروب" و"فيديلتي بنك" و"آي.سي سيكيوريتز" و"ستانبيك بنك غانا".



ولم يتم الكشف عن قيمة الطرح حتى الآن.



يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد غانا خلال العام الحالي إلى 6ر7%، مدفوعا بالأداء القوي لكل من قطاع النفط والقطاعات غير النفطية.



كان الاقتصاد الغاني قد سجل نموا خلال العام الماضي بمعدل 3ر6% من إجمالي الناتج المحلي بفضل الأداء القوي لقطاعات المناجم والنفط والزراعة.



وأشار البنك الدولي في تقرير نشر الجمعة، إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة يعتبران قطاعات نشطة، داعيا إلى تحسين استثمار عائدات الموارد الطبيعية في قطاعات الموارد غير الطبيعية بهدف ضمان النمو المستدام على المدى المتوسط والمدى الطويل.