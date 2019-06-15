جنوب السودان يطلب قرضا من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي

قال مسؤول في حكومة جنوب السودان، الجمعة، إن بلاده تسعى للحصول على قرض قيمته 500 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي للمساهمة في تمويل خطط الإنفاق الحكومي للعام المالي 2019 / 2020.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن "ميشيل ماكوي لويث" وزير الإعلام بدولة جنوب السودانقوله إن الإنفاق الحكومي في العام المالي الجديد والمقدر بحوالي 208 مليارات جنيه جنوب سوداني (3ر1 مليار دولار) سيدعم حكومة الوحدة المقترحة التي تستهدف إنهاء الحرب الأهلية التي عانت منها دولة جنوب السودان خلال السنوات الخمس الماضية وأدت إلى مقتل حوالي 400 ألف شخص وتشريد 4 ملايين آخرين.



وبحسب وزير الإعلام فإنه لم يتم الاتفاق على شروط القرض حتى الآن.