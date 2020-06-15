سجلت العاصمة الصينية بكين، الإثنين، 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف وتحذيرات من موجة ثانية للفيروس في العاصمة، بالتزامن مع عودتها لتسجيل عشرات الحالات، بعد نحو 50 يومًا من عدم تسجيل أي حالة.

وحسبما نشره موقع «BBC»، دعا نائب رئيس مجلس الدولة، سون تشون لان، إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة، محذرًا من أن خطر انتشار الفيروس من جديد لا يزال مرتفعًا.

وارتبط تفشي الفيروس من جديد، بأكبر سوق للجملة في بكين، وهو ما أسفر عن فصل المدير العام للسوق، مع عدد من المسؤولين المحليين الآخرين.

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام محلية بالصين، تم اكتشاف الفيروس من جديد على ألواح التقطيع الخاصة بسمك السلمون في السوق، وهو ما دفع المتاجر الكبرى في بكين إلى سحب أسماك السلمون، والتوقف عن بيعها.

وفي ضوء ذلك، تم وضع السوق الذي وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه الأكبر في آسيا كلها، تحت الإغلاق، مع فرض قيوم على 11 حي مجاور له، بالإضافة إلى إغلاق المدارس والحضانات الموجودة بالقرب منه.