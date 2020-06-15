كوريا الجنوبية: الحزب الحاكم يحتفل بالذكرى الـ20 لإعلان 15 يونيو بين الكوريتين

أقام الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، مراسم الاحتفال بالذكرى الـ20 لإعلان 15 يونيو المشترك صباح اليوم الاثنين، وسط تصاعد التوتر بين الكوريتين.

وأكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون-تشول، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لإعلان 15 يونيو المشترك بين الكوريتين، ضرورة تذكر روح الإعلان.

وقال كيم -وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- "ما يجب علينا فعله هو تذكير أنفسنا بروح إعلان 15 يونيو المشترك في الوقت الذي كانت فيه العلاقات بين الكوريتين على وشك أن تفقد اتجاهاتها".

وأوضح أن إعلان 15 يونيو المشترك هو حدث تاريخي كان بمثابة لحظة فاصلة لتاريخ الانقسام. وأضاف "لقد تعلمنا من خلال إعلان 15 يونيو وعملية تنفيذه أنه لا يمكن تحقيق السلام بمفرده".

وأشار إلى أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاحترام والاعتراف المتبادلين، مؤكدا أن السلام ليس لطرف واحد، بل هو مفيد لكلا الطرفين، وسيغير حياة جميع الناس في شبه الجزيرة الكورية بطريقة أفضل.

وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي، إن الكوريتين شهدتا الكثير في تاريخ علاقاتهما في الماضي وستواجهان عددا من التحديات التي يجب التغلب عليها في المستقبل أيضا.

وأكد أن روح إعلان 15 يونيو المشترك لا تخضع للأقوى، بل تخضع للحكم الذاتي، ولا تتطلع إلى المواجهة والانقسام، بل تتطلع إلى السلام والتوحيد. مضيفا: "يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار إذا كنا لا نريد أن نفقد اتجاهاتنا وسط الأزمة الحالية".