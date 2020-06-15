محكمة ألمانية تتراجع عن براءة رجل: قذف النساء يرقي إلى مستوى جريمة تحريض

اعتبر قرار قضائي في ألمانيا أن قذف النساء بصورة جزافية من الممكن أن يترتب عليه تهمة التحريض.

فقد ألغت المحكمة الإقليمية في مدينة كولونيا الألمانية، وفقا لبيان اليوم الاثنين، حكما بالبراءة صادر من محكمة بون الابتدائية لصالح رجل وصف النساء على صفحة يديريها على الإنترنت بأنهن "مخلوقات من الدرجة الثانية" و"أقرب للحيوانات".

وذكرت المحكمة الإقليمية أن هذه التصريحات تنتهك كرامة النساء.

وأضافت المحكمة أنه بالرغم من أن مادة التحريض تُطبق في المعتاد لحماية أقليات، فإنها تسري أيضا في هذه الحالة، مشيرة إلى أنه لا يمكن القول إن النساء ليس لديهن ما يخشينه من الآخرين فقط لأنهن يشكلن الأغلبية إحصائيا، مضيفة أن عدم ذكر المرأة صراحة في مادة تحريض الجماهير كفئة يجب حمايتها،لا يغير حقيقة أن المرأة مشمولة أيضا بالحماية من التصريحات التي تنطوي على تمييز.

وكان الادعاء العام الألماني طعن على حكم المحكمة الابتدائية عقب تبرئة المتهم. وسيتعين على محكمة بون الابتدائية البت مجددا في القضية.