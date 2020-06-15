علق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على تبرعه ببلازما الدم بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد لمساعدة المرضى على الشفاء، قائلًا: «دا واجب وطني، ولا بد أن نكون قدوة لكل الناس».



وعن حملات إزالة مخالفات التعديات، ذكر «مختار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه لا يوجد تعديات على أراض تملكها الدولة في الدقهلية، موضحًا أن التعديات في المحافظة على أراض زراعية مملوكة لأشخاص ملكية الخاصة.



وتابع أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارة الداخلية والمحافظة إضافة إلى الوحدات المحلية في ملف إزالة التعديات، قائلا إن الدقهلية ضمن التسع محافظات الأوائل التي تقدم فيها مواطنين بطلبات تصالح على مخالفات أراضي الدولة.



كان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تبرع اليوم، بدمه ببنك الدم الإقليمى بالمنصورة، للحصول على البلازما بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا لمساعدة المرضى على الشفاء، وذلك بعد أسبوعين من تعافيه من الفيروس.





