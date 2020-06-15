توقيع مذكرة مع اليابان لتوفير جرعات مجانية من عقار أفيجان لعلاج كورونا

قامت السفارة المصرية في طوكيو بالتوقيع على مذكرة دبلوماسية تتضمن قيام الحكومة اليابانية بتوفير جرعات مجانية من عقار Avigan لمصر، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.



وصرح السفير أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، أن إتاحة الجرعات المجانية من عقار "آفيجان" سيتم من خلال قيام الحكومة المصرية بتبادل الخطابات مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS )لترتيب توريد الدواء التجريبي، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانات رائدة بمجال البحوث العلمية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي إطار التعاون البحثي والأكاديمي القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات اليابانية في هذا المجال.