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عوض تاج الدين: ننتظر مصل جامعة أكسفورد داخل مصر سبتمبر المقبل

الدكتور محمود عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية
الدكتور محمود عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية

نشر في: الإثنين 15 يونيو 2020 - 1:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2020 - 1:26 ص

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن عقار ريمديسيفر ليس اختراعا جديدا ولكنه كان يُنتج من قبل.

وأضاف خلال اتصال هاتفي في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هناك بعض التجارب التي أجريت علي هذا العقار لإثبات مدى فعاليته في علاج فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه يصنع في مصر وبدأت التجارب السريرية عليه.

وكشف عن اتجاه مصر لاستيراد مصل جامعة اكسفورد المصنع حديثا لمجابهة كورونا، لافتًا إلى أنه من المقرر وجود المصل سبتمبر المقبل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 91 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اليوم الأحد، في أكبر قفزة بعدد الوفيات اليومي منذ بداية الأزمة في مصر منتصف فبراير الماضي.

كما أعلنت الوزارة، تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس اليوم، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


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