انتحار راعي أغنام يعاني من مرض نفسي في الشرقية

انتحر راعي أغنام، يعاني من مرض نفسي، اليوم الاثنين، بعدما تناول حبة من تلك التي تُستخدم في حفظ حبوب الغلال، داخل منزله بقرية "زهر شرب" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة منيا القمح، بالعثور على "ا. ح." 40 سنة، راعي أغنام، مُقيم بقرية "زهر شرب" التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة؛ إثر تناوله حبة من تلك التي تُستخدم في حفظ حبوب الغلال، فيما تبين أنه كان يُعاني من مرض نفسي منذ فترة، حاول على إثره الانتحار من قبل، حتى تخلص من حياته بتناول حبة من مبيد حفظ الغلال.



جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيق.