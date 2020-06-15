 مسئول أمني لبناني يؤكّد صحة المعلومات عن تحضيرات استهداف مطار بيروت بعمل إرهابي - بوابة الشروق
الإثنين 15 يونيو 2020 8:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مسئول أمني لبناني يؤكّد صحة المعلومات عن تحضيرات استهداف مطار بيروت بعمل إرهابي

بيروت - د ب أ:
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2020 - 8:01 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2020 - 8:01 م

أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اليوم الاثنين، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري صحة المعلومات عن تحضيرات لاستهداف مطار بيروت بعمل إرهابي.

واستقبل بري اللواء عباس ابراهيم، بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب .

وقال اللواء ابراهيم رداً على سؤال عن ما سرب أمس من معلومات حول عمل إرهابي يستهدف مطار رفيق الحريري الدولي" صحيح ، وردتنا معلومات عن استهداف المطار وأوصلنا هذه المعلومات للمعنيين".

وحول استحداث لجنة أمنية اقتصادية انبثقت عن اجتماع السراي الحكومي اليوم الإثنين، لمعالجة الأزمة المالية وانهيار سعر صرف الليرة، قال اللواء ابراهيم" هدف اللجنة العمل على تثبيت سعر صرف الدولار ، أنشأنا غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة كل المتاجرين بالدولار في البلد بصورة غير شرعية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك