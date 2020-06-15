حكمت روسيا، اليوم الاثنين، على الأمريكي بول ويلان بالسجن 16 عامًا، بعد أن إدانته بالتجسس، حيث اعتقل بول الجندي السابق بالبحرية الأمريكية، داخل فندق بموسكو، في ديسمبر 2018 من قبل السلطات الروسية التي زعمت تورطه في عملية استخبارتية.

واحتجز بول في سجن ليفورتوفو في موسكو منذ ذلك الحين، وكانت محاكمته مغلقة، وفقاً لشبكة (سي.إن.إن) الأمريكية.

وخلال جلسة النطق بالحكم، وصف بول الاتهامات الموجهة ضده بأنها مزيفة، ودعا كل من رؤساء أمريكا وأيرلندا وبريطانيا وكندا إلى التدخل لإنهاء أزمته، حيث يحمل جنسيات الدول الأربعة.

ويصر ويلان على أنه تعرض للخداع من قبل إحدى معارفه التي أعطته وحدة لتخزين البيانات الرقمية تحتوي على ما كان ويلان يعتقد أنّها صور التُقطت لهما أثناء إقامة سابقة لهما في روسيا، ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

- تهمة بول ويلان

قال محاميه فلاديمير زيريبينكوف، إن ويلان سلم عن غير قصد محرك أقراص محمول يحتوي على "أسرار الدولة"، بينما كان في رحلة شخصية إلى روسيا، بينما تصر عائلته على أنه سافر إلى موسكو لحضور حفل زفاف لصديق له في البحرية في 28 ديسمبر 2018.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن ويلان ألقي القبض عليه متلبساً، بينما ينفى ويلان تهم التجسس، مشيرًا إلى أنه حرم من العلاج الطبي أثناء احتجازه.

ووصف السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان محاكمة بول ويلان بأنها "استهزاء بالعدالة".

وأضاف أنه "إذا كان بإمكانهم فعل ذلك لبول، فيمكنهم فعل ذلك لأي شخص"، وتابع "محاكمة سرية مع عدم القدرة على الدفاع عن النفس.. إنها سخرية من العدالة، بالإضافة إلى حقيقة أنه تعرض لسوء المعاملة بشكل مروع".

وأشار السفير إلى أن هذا سيضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، "هذه القضية تعقد عمليتنا بشأن مسائل أخرى أيضا".

- من هو بول ويلان؟

هو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 50 عاما، يحمل ئئ جنسيات من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وجمهورية أيرلندا وكندا، حيث ولد في كندا لأبوين بريطانيين وانتقل إلى الولايات المتحدة في طفولته.

وانضم إلى صفوف مشاة البحرية الأمريكية عام 1994 بعد ست سنوات من بدء عمله كضابط شرطة في ولاية ميتشجان، وفي بداية الألفية عمل مديرا بشركة "كيلي سيرفيسز".

وتم إرساله إلى العراق في عامي 2004 و2006 ضمن قوات مشاة البحرية، وخلال عمله في مشاة البحرية قام بأول رحلة إلى روسيا، ثم تم تسريحه من البحرية عام 2008 لسوء السلوك، وفقاً لـ (بي.بي.سي).

وتقول وثائق البنتاجون إن سبب التسريح ارتبط بتهم السرقة، حيث استخدام أرقام بطاقة الضمان الاجتماعي لشخص آخر في كتابة شيكات بدون رصيد.

واستمر ويلان في عمله بشركة كيلي سيرفيسز ورقي إلى منصب رفيع عام 2010، وكانت وظيفته تشمل مسؤولية الأمن وإجراء التحقيقات وإبرام بعض الصفقات.

ولكنه ترك الشركة عام 2016 ليصبح مديرا للأمن بشركة بورجوارنر لقطع غيار السيارات، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وتضمن دوره الإشراف على الأمن بمنشآت الشركة في ميتشغان وحول العالم، وقالت الشركة إنه لا يوجد لها منشآت في روسيا.