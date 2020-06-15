النائب العام السوداني: اكتشاف مقبرة جماعية لمجندين تعود لعام 1998

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أعلن النائب العام السوداني، عن اكتشاف مقبرة جماعية لمجندين في السودان، تعود لعام 1998، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل.