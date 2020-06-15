 النائب العام السوداني: اكتشاف مقبرة جماعية لمجندين تعود لعام 1998 - بوابة الشروق
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النائب العام السوداني: اكتشاف مقبرة جماعية لمجندين تعود لعام 1998

نور رشوان
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2020 - 2:41 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2020 - 2:41 م

أعلن النائب العام السوداني، عن اكتشاف مقبرة جماعية لمجندين في السودان، تعود لعام 1998، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل.

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