استقالة 7 ضباط شرطة أمريكيين في مينيابوليس منذ مقتل جورج فلويد

صرح مسؤولون بإدارة شرطة مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا أن 7 ضباط على الأقل في قطاع الشرطة بمينيابوليس استقالوا، على خلفية الاحتجاجات المنددة بوحشية الشرطة والعنصرية التي تجتاح الولايات المتحدة منذ مقتل الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية جورج فلويد الشهر الماضي.

وقالت شرطة مينيابوليس إن الضباط شعروا بأنه يتم إساءة فهمهم وأنهم عالقون في المنتصف بين المحتجين وقادة المدينة والإعلام بعد مقتل فلويد، موضحة أن العديد من الضباط أشاروا خلال مقابلات إنهاء الخدمة، إلى انعدام الدعم من قبل قيادات الشرطة والمسؤولين في المدينة مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، بحسب صحيفة "ذا ستار تيربيون" المحلية.

من جهته، أكد المتحدث باسم المدينة، كاسبير هيل للصحيفة، استقالة الضباط دون إبداء مزيدا من المعلومات. فيما أفادت "ذا ستار تيربيون" بأن الاستقالات في صفوف ضباط دوريات ومحققين.

وأفادت الصحيفة الأمريكية أن 7 ضباط أخرين في طريقهم للتقدم باستقالتهم كتابيا، بينما تجري محاولات لاقناع العديد من الضباط الآخرين بالبقاء في الخدمة.

وجاءت هذه الاستقالات فيما تواجه إدارة شرطة المدينة تحقيقًا حكوميًا في مجال حقوق الإنسان ودعوات لإلغاء التمويل والتسريح وذلك مقتل فلويد خنقا تحت ركبة شرطى أبيض خلال اعتقاله.

وقال هينري هالفوروسون، نائب قائد شرطة المدينة في رسالة عبر البريد الإلكتروني موجهة لرؤسائه حصلت عليها "ستار تريبيون" في وقت سابق من الشهر الجاري أن الضباط توقفوا عن العمل دون تقديم طلبات إنهاء الخدمة.

بدوره، قال المتحدث باسم الشرطة جون إلدر، إن الاستقالات لن تؤثر على قدرة الشرطة لتوفير خدمات الأمن العام ، مضيفا: "لا يوجد شيء يقودنا إلى الاعتقاد بأن الأرقام في هذه المرحلة كبيرة جدًا لدرجة أنها ستكون مشكلة، يسعى الأشخاص لترك العمل لأسباب لا تعد ولا تحصى".

وأوضح إلدر أن هناك 850 ضابطا في قطاع شرطة المدينة، ما يعني وجود عجزا بنحو 40 ضابطا عن العدد المقرر في خطة العام الحالي، مشيرا إلى أن فئة مكونة من 29 مجندًا ستتخرج وتبدأ خدمتها بقطاع الشرطة خلال الصيف الحالي.