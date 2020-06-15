قال رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن جميع المقاصد مفتوحة لاستقبال الرحلات من جميع الدول الراغبة في إرسال طائراتها لأي مطار مصري، ابتداءً من يوليو المقبل، موضحًا أن الطيران العارض سيبدأ في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المُذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أنه لا يوجد زيادة في أسعار التذاكر، بناءً على تعليمات المنظمات العالمية، لافتًا إلى تعقيم الطائرات قبل وبعد كل رحلة.

وذكر أن الركاب يُلزَمون بتوقيع إقرار بإبلاغ الجهات الرسمية في الدولة حال ظهرت عليهم أي أعراض بعد الوصول للمطار في خلال أسبوع، مضيفًا أن من يثبت إصابته يتحول للحجر الصحي فورًا.

وعن التواصل مع شركات الدول الأخرى لاستقبال الزوار، أكد أن الشركة تواصلت مع جميع مكاتبها الخارجية، ذاكرًا أن جميع الدول الأوروبية والشرق الأوسط ودول الخليج فتحت اتصالها بالطيران المصري.

وأشار إلى أن هناك عددًا من البلدان التي تضع بعض القيود على الطيران الخاص بها، مثل الصين؛ تضع قيودًا لبكين وكوانزو بحيث تقوم برحلة واحدة في الأسبوع اعتبارًا من 1 يوليو.

وعقد وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، ضمن خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، خلال الأيام الماضية، والتي سمحت بالعودة التدريجية لبعض المؤسسات العامة والخاصة.