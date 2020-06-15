 الخارجية الإيرانية: قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا قريبا - بوابة الشروق
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الخارجية الإيرانية: قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا قريبا

عباس موسوي
عباس موسوي
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2020 - 10:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2020 - 10:16 ص

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا ستعقد قريبا.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث القول إن قمة "لقادة الدول الضامنة لمفاوضات آستانا للسلام في سورية ستقام عبر تقنية الفيديو كونفرنس)"، وأشار إلى أن موعد القمة سيحدد خلال زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الحالية لأنقرة.

ونقلت وكالة "مهر" عن موسوي القول إن "زيارة ظريف لأنقرة اليوم ومن ثم غدا إلى موسكو، تأتي بناءا على ضرورة إجراء مباحثات دبلوماسية مع تركيا وروسيا" بشأن سورية.

تأتي هذه الأنباء غداة تأجيل زيارة كان من المفترض أن يقوم بها وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان، سيرجي لافروف وسيرجي شويجو، إلى إسطنبول لإجراء مباحثات حول ليبيا.


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