أطباء بلا حدود تنسحب من مستشفى بكابول في أعقاب هجوم على جناح الولادة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الطبية الخيرية، اليوم الاثنين، أنها ستنسحب من مستشفى في شرق العاصمة الأفغانية كابول بعد هجوم على جناح الولادة.



واقتحم مهاجمون الجناح وفتحوا النار على سيدات حوامل وأمهات وأطفال حديثي الولادة الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا.



وقالت منظمة الإغاثة إنها تخشى من تكرار الهجوم حيث لم يتم العثور على أدلة تشير إلى هوية منفذي الهجوم على المستشفى.



وحملت الحكومة مسلحي حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم إلا أن الحركة نفت تورطها فيه. وألقت الولايات المتحدة باللائمة في الهجوم على تنظيم داعش.



ويعيش عدد كبير من السكان الذين ينتمون إلى عرقية "الهزارة" في المنطقة وقد تم استهدافهم عدة مرات من جانب مسلحي التنظيم في الماضي.



وقال مدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود تيري الافورت دوفيرجر"كنا ندرك أن وجودنا في دشت بارشي" يمكن أن يحمل مخاطر، لكننا لم نستطع تصديق أن شخصا يمكن أن يستغل الضعف التام لنساء على وشك الوضع للتخلص منهن وأطفالهن".



وأضاف "ولكن هذا حدث بالفعل، اليوم يجب أن نقبل الحقيقة، الجدران المرتفعة والأبواب الأمنية الأكثر سمكا لن تمنع مثل هذه الهجمات المروعة من الحدوث مجددا".