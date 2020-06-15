وزيرة الصحة: الحديث عن مناعة فصائل دم معينة تجاه كورونا «غير دقيق»

ناشدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، القطاع العام والخاص بالقطاع الصحي بالعمل المنتظم والدائم ليس فقط في فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولكن أيضًا في الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والأورام، من أجل التخفيف عن المواطنين، والحفاظ على عدم زيادة نسبة الوفيات.

وأضافت خلال تصريحات خاصة لشاشة اكسترا نيوز، أن الحديث حول أن فصائل الدم "o" اقل عرضه للإصابة بفيروس كورونا، أو أن هناك فصائل دم أخرى أكثر عرضه غير دقيق حتى الآن، ولا يوجد أي أوراق علمية أو بحثية تؤكد هذه النظرية.

وأشارت إلى أن نسبة الإصابة في الإناث أعلى منها في الذكور بنسبة 20%؛ هذا الأمر ينعكس أيضًا على معدلات الوفيات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 91 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اليوم الأحد، في أكبر قفزة بعدد الوفيات اليومي منذ بداية الأزمة في مصر منتصف فبراير الماضي.

كما أعلنت الوزارة، تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس اليوم، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.