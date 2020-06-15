قالت الدكتورة نهي عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن مستشفيات العزل ملتزمة بالبرتوكولات العالمية في علاج فيروس كورونا وأشهرها البلازما للحالات الخطيرة.

وأضافت "عاصم" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، أن هناك إجراءات وأبحاث إكلينيكية على أدوية تنتج داخل جمهورية مصر العربية، مضيفة :"لن ننتظر شركات أجنبية، وهناك أدوية مصرية متاحة للتعامل مع فيروس كورونا.. ونتائج العلاج بالبلازما مبشرة جدًا".

وذكرت أن وزارة الصحة هي الجهة منوط بها التعامل للتعامل مع آخر مستجدات العالم مع تطورات أزمة كورونا، من خلال اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، سواء من ناحية اللقاحات أو المستويات قبل وبعد الإكلينيكية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 91 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اليوم الأحد، في أكبر قفزة بعدد الوفيات اليومي منذ بداية الأزمة في مصر منتصف فبراير الماضي.

كما أعلنت الوزارة، تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس اليوم، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.