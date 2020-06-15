العناني: المحافظات الساحلية التي ستُفتح للسائحين «الأكثر أمانا في العالم»

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عودة السياحة قرار مصري، لكن وصول السياح يعتمد على قرار الدول الأخرى ومدى ثقة واستعداد الأشخاص، مؤكدا أن المحافظات الساحلية التي سيتم فتحها للسائحين الأكثر أمانا في العالم والأفضل لقضاء العطلات حاليا .

أضاف «العناني»، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «مصر الأولى»، صباح الاثنين، أن المحافظات الساحلية الثلاث جنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر، أفضل مكان للزيارة والتنزه في الوقت الحالي، لما تتمتع به هذه المحافظات من المناخ الجاف ودرجة الحرارة والبيئة النظيفة والبحر والأماكن المفتوحة، ما جعلها أقل نسبة إصابة في العالم.

وعن توقعاته لقدوم الزائرين لمصر، أوضح وزير السياحة أن التأشيرة السياحية ستصبح بلا أي مقابل للسائحين من أول يوليو المقبل وحتى نهاية أكتوبر، بالإضافة إلى تخفيض سعر الوقود للطائرات، ودعم العمالة ودعم الشركات السياحية.

وأكد «العناني» أن العالم كله سيشهد تراجعا في العالم كله في حركة التنقلات والسياحة، وأن مصر لا تتوقع قدوم الكثير من السائحين في بداية شهر يوليو، مؤكدا أن انضباط والتزام المؤسسات في مصر سيجعل مصر على رأس المنطقة في السياحة.

وكان وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، عقدا مؤتمرًا صحفيًا أمس الأحد، ضمن خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، خلال الأيام الماضية، والتي سمحت بالعودة التدريجية لبعض المؤسسات العامة والخاصة.