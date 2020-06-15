توقيع اتفاق جديد حول أكبر منجم ذهب في موريتانيا

وقعت موريتانيا اليوم الاثنين اتفاقا مع شركة كينروس تازيازت الكندية ، التي تستغل أكبر منجم للذهب في البلاد ، يسمح بزيادة عائدات البلاد من المنجم وزيادة نسبة الدولة من ثلاثة بالمئة لتراوح بين أربعة إلى ستة فاصلة خمسة بالمئة.

ووقع الاتفاق وزير المعادن والنفط الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح ومدير شركة كينروس في كندا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" .

وقال وزير المعادن والنفط الموريتاني إن الاتفاق الجديد سيربط نسبة الدولة بسعر الذهب عالميا ، مشيرا إلى أن الشركة الكندية ستسدد 25 مليون دولار أمريكي لخزينة الدولة كتسوية عن فترات سابقة .

وأوضح أن الاتفاق سيضمن شفافية أكثر في إدارة المنجم واستغلالا أحسن للذهب الموريتاني.

وكان الاتفاق السابق بين موريتانيا وشركة كينروس يقضي بحصول موريتانيا على نسبة ثابتة من عائدات الذهب في حدود 3 بالمئة .

وأظهرت المعطيات التي كشفت عنها الشركة العام الجاري أن مستويات الإنتاج زادت في عام 2019 بنسبة 56 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة، من خلال إنتاج قياسي قدره 391097 أوقية معادل ذهب ما يعادل نحو 11 طنا من الذهب، تم إنتاجها في سنة واحدة.