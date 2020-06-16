 المسماري: مليشيا الوفاق استعانت بأعداد كبيرة من المرتزقة السوريين في هجومها على سرت - بوابة الشروق
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المسماري: مليشيا الوفاق استعانت بأعداد كبيرة من المرتزقة السوريين في هجومها على سرت

اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
هدى أمين
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2020 - 11:44 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2020 - 11:44 م

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الهجوم الأخير على مدينة سرت الذي صده الجيش الليبي، كان كبيرًا جدًا، واستعانت فيه حكومة الوفاق أعداد كبيرة من المرتزقة السوريين، والطيارات المسيرة.

وأضاف «المسماري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الهجوم على سرت كان يستهدف الاستيلاء على حقول النفط كافة، لافتًا إلى أن حكومة الوفاق والمليشيا التابعة لها تراجعت إلى الخلف بعد صد الهجوم، على بعد نحو 90 كيلو متر من مدينة سرت.

وأشار إلى أن القوات الجوية للجيش الليبي تقوم بأعمال قتالية واستطلاعية في منطقة مدينة سرت، مضيفًا أنه تم جمع قيادات وضباط من الجيش الليبي ضمن غرفة عمليات واحدة، كتغيير استراتيجي.

كان الجيش الوطني الليبي، دفع الأحد، بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور مدينة سرت، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك، تحسبًا لهجوم محتمل قد تشنه قوات حكومة الوفاق لانتزاع السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة وسط ليبيا، وذلك بعد صد الجيش الليبي لهجوم على المدينة.

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