تسارع وتيرة تصحر غابات الأمازون ينذر بكارثة أكبر مما شهدته العام الماضي

قالت هيئة الفضاء البرازيلية، أول أمس الجمعة، إن تسارع تصحر الأمازون زاد في العام الحالي بـ83% مقارنة بالعام السابق.

وبحسب ما نقله موقع مونجباي، عن بيان الهيئة فإن الأمازون فقدت بين أغسطس الماضي ويونيو الحالي 6437 كيلو متر مربع ما يفوق مساحة ولاية ديلاوير الأمريكية.

وأضافت الهيئة أن الأمازون فقدت في مايو وحده 800 كيلو متر مربع من المساحة الشجرية بينما زادت نسبة المساحة المتصحرة في الـ5 أشهر الأولى عن نفس الفترة العام الماضي بـ40%.

وأكد مرصد أمازون آنديان، أن التوقعات تشير لموسم حرائق هذا العام أسوأ من ذلك الذي حدث بالعام الماضي.

ويأتي ذلك البيان الجديد بعد يومين من تعديل هيئة الفضاء البرازيلية لنتائج تصحر الأمازون عام 2019 لتصبح 10129 أعلى خسارة لأراضي الأمازون منذ عام 2008.

ويخشى العلماء من تحول الأمازون لأرض أقل خصوبة ومطر بسبب التغيرات الأخيرة ما يؤدى لخسارة المحصيل الزراعية بالأراضي المحيطة بها وخسارة الأمطار المغذية للسدود ومياه الشرب.