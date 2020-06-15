الإمارات توقع اتفاقية لإنشاء مكتب دولي للأمم المتحدة في أبوظبي لشؤون الفضاء

وقعت الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة اتفاقية لإنشاء مكتب دولي للأمم المتحدة في العاصمة أبوظبي يعنى بشؤون الفضاء الخارجي والاستدامة.



وتهدف الاتفاقية، التي وقعها الطرفان بالاتصال المرئي، إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الفضاء، بما يتلاءم مع منطلقات برنامج الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.



وقال الدكتور محمد الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء للصحفيين اليوم الاثنين إن المكتب يهدف إلى تعزيز دور قطاع الفضاء في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتطبيق معايير الاستدامة في بيئة الفضاء والأنشطة الفضائية وذلك على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.



وأشار إلى أن المكتب سيعمل على تفعيل الجهود المشتركة وتبادل التجارب والخبرت العالمية في مجال الفضاء، ودعم البحوث وتحليل التوجهات، وتحديد أفضل الممارسات العالمية ضمن كافة أنشطة قطاع الفضاء ورسم الخطط وبرامج بناء الكفاءات لتحقيق الاستفادة من إمكانات قطاع الفضاء في تسريع التنمية المستدامة.



وقالت سيمونيتا دي بيبو مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي إن "إنشاء مكتب جديد للأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي والاستدامة يعد خطوة هامة وكبيرة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الفضائي الإماراتي والعالمي في هذا الشأن".



وأضافت أنه مع الإقبال والتنافس المتزايد من الحكومات والقطاع الخاص والأكاديمي على أنشطة الفضاء، وتسارع تطور التقنيات والتطبيقات والاستخدامات المتعددة للتكنولوجيا في قطاع الفضاء، لابد من تعزيز الشراكات وإثراء الحوارات على مستوى العالم، وتوجيه الاستثمارات لمواجهة التحديات الماثلة أمام تحقيق الاستدامة في القطاع.