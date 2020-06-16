السفير حسام زكي يؤكد مجددا رفض الجامعة العربية وإدانتها للتدخل التركي في ليبيا

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية مجددا رفض الجامعة وإدانتها للتدخل التركي في ليبيا واستجلاب المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى البلاد.

وقال السفير حسام زكي - في تعليق له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين - إن موقف الجامعة العربية ثابت وواضح ولم يتغير من التدخلات التركية في الدول العربية سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق.. وهناك قرار وزاري في هذا الموضوع يرفض ويدين تلك التدخلات.. لافتا إلى أن الرفض في حالة ليبيا يشمل أيضا استقدام الإرهابيين والمقاتلين الأجانب.

وأضاف: "إنني كما سبق وأوضحت أن هناك طرفاً ذا مصلحة - الإخوان وداعموهم ومن يسايرهم- اجتزأ التصريحات التي قلتها عن ليبيا في حديث مع إعلامي مصري الثلاثاء الماضي وأخرجها عن سياقها.. وبالتالي تم تحريف معناها بالكامل".

وأشار السفير حسام زكي إلي أنه أدلى بحديث تليفزيوني مع قناة العربية الحدث الخميس الماضي مخصص لتوضيح هذا اللبس الذي تم خلقه عن عمد.. مؤكدا أن الجامعة العربية موقفها واضح ضد التدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية ولا لبس فيه وصادر بأغلبية كاسحة من الدول.. "ونحن أمناء علي هذه القرارات ولا نحيد عن تلك الأمانة".