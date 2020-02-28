 فيديو.. رئيس شعبة الأدوية يحذر من الاستخدام المفرط للكحول: المياه والصابون أفضل - بوابة الشروق
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فيديو.. رئيس شعبة الأدوية يحذر من الاستخدام المفرط للكحول: المياه والصابون أفضل

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2020 - 6:10 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2020 - 6:10 م

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن المعقم الذي يحتوي على نسبة 70% من الكحول يعتبر المطهر المثالي ضد الفيروسات، مشيرًا إلى أن الكحول الموجود في «الكولونيا» ضار بالجسم وقد يسبب التسمم.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج «ست الستات» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، ضرورة تحري الدقة عند شراء منتجات الكحول، فالعديد منها غير مطابق للمواصفات الصحية، محذرًا من الاستخدام المفرط له بشكل عام، نظرًا لأنه يسبب جفاف اليدين.

وأضاف أن استخدام المياه والصابون هو العامل الأساسي للنظافة في أي مكان، مؤكدًا أن استخدام الكحول غير ضروري حال التواجد في المنزل.


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