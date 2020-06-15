التليجراف: جونسون يعلن تشكيل لجنة حكومية لمواجهة العنصرية في المملكة المتحدة

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيشكل لجنة حكومية للبحث في "جميع جوانب" عدم المساواة في المملكة المتحدة.

واعترف جونسون -في مقال كتبه في صحيفة تليجراف البريطانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- بأنه يتعين على بريطانيا فعل المزيد لمواجهة العنصرية.

وأضاف أن اللجنة المعنية بالتفاوت العرقي والعنصري ستنظر في "جميع جوانب عدم المساواة في التوظيف والنتائج الصحية والأكاديمية، إلى جانب جميع مناحي الحياة الأخرى".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "لا فائدة من الاكتفاء بالقول بأننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا في معالجة العنصرية.. هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به؛ وسنقوم بذلك".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد والتي نظمتها حركة "حياة السود مهمة" في أعقاب مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة والذي توفي على يد ضابط شرطة.

وقال جونسون إنه يجب أن تؤخذ "النقاط المهمة" التي أثارتها التظاهرات المناهضة للعنصرية على محمل الجد.

وأضاف: "لنحارب العنصرية، ولكن لنترك تراثنا بسلام عمومًا، إذا كنا نريد حقًا أن نغيره، هناك وسائل ديمقراطية متاحة في هذا البلد".