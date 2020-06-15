ترامب: الولايات المتحدة ستقلص قواتها في ألمانيا المتأخرة في سداد مساهماتها بحلف الناتو

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، متهما برلين بأنها "متأخرة في سداد" مساهماتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).