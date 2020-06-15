ترامب: الولايات المتحدة ستقلص قواتها في ألمانيا المتأخرة في سداد مساهماتها بحلف الناتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، متهما برلين بأنها "متأخرة في سداد" مساهماتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).