محافظ بني سويف يزور المستشفى المركزي بعد تخصيص جزء منها لاستقبال حالات كورونا

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مستشفى الفشن المركزي التي تم تخصيص جزء منها لاستقبال الحالات الإيجابية بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتها بالفيروس، حيث رافقه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن.

وحرص محافظ بني سويف على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، مجيباً عن استفساراتهم بشأن تداعيات وعلاج كورونا، موجهاً مدير المستشفى باتخاذ الإجراءات الطبية والعلاجية حيال بعض المواطنين المشتبه في إصابتهم بالمرض.

وطالب محافظ بني سويف من المواطنين الذين أتوا مع ذويهم سواء المصابين أو المشتبه في إصابتهم ، حيث حثهم على ضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء سواء بالعلاج داخل المستشفى أو العزل المنزلي للحالات التي لا تتطلب دخول المستشفى، قائلاً: (متخدش غير بكلام الأطباء المتخصصين بالمستشفى ويجب على المصاب أن يحمى غيره من الإصابة، فمن تم توجيهه بالعزل المنزلي عليه أن يلتزم وعلاجه هيوصل لباب بيته، والحالات التي سيتم علاجها بالمستشفى هي مسؤولية الأطباء والتمريض بالمستشفى ولا داعي لأفعال قد تساعد على انتشار المرض".

وشدد المحافظ على أن المنظومة الصحية لاتدخر جهداً في مساعدة الأهالي لمجابهة هذا المرض ، مؤكداً أن المحافظة تعمل جاهدة على تنفيذ كافة البدائل والحلول المتاحة حيال كل السيناريوهات والمواقف الحالية والطارئة، مطالباً المواطنين بالتكاتف وضرورة الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لنمر جميعًا من الأزمة إلى بر الأمان.

واستمع لمطالب عدد من العاملين بالمستشفى، والتي وعد بدراستها وتلبيتها بحسب المتاح من إمكانيات ، موجهاً حديثه للجميع قائلاً: (احنا كلنا في مركب واحد.. مواطن وطبيب وممرضين وعمال وإداريين بالمستشفيات ، لازم نحط إيدينا في ايد بعض ونتحمل بعض ولازم نثق في كلام بعض، وبإذن الله الأزمة هتعدي بخير على الجميع).