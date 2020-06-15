ما يحتاجه المرء هو قوة الإرادة للتغلب على أية محنة، حتى لو كان فيروس كورونا، وأثبت ذلك المهندس المدني الصيني المتقاعد المولود عام 1923 والذي خرج من المستشفى بعد هزيمته الفيروس وجعل تقرير شفائه من فيروس كورونا مثل تذكار النصر، وذلك كما نشر موقع "نيو إنديا أكسبريس".

خرج جوبتا البالغ من العمر 97 عامًا من المستشفى، خاليًا من عدوى فيروس كورونا، مع الرغبة الشديدة للعودة إلى المنزل ليكون من بين أسرته، بعد قضاء 12 يوما في المستشفى لتلقي العلاج، حيث كان يعاني بالفعل من مرض الانسداد الرئوي المزمن والالتهابات البولية، وعندما علم أن فيروس كورونا قد غزا جسده، أصابه القلق بسبب الخوف من الموت بعيدا عن أسرته.

وقال طبيب في مستشفى ناياتي: "خلال الـ 12 يومًا، واجه صعوبة في التنفس بالإضافة إلى عدوى المسالك البولية التي تم علاجها"، وتابع موظفو المستشفى أن جوبتا جاء مبتسما بعزم للتغلب على الفيروس وعاد مبتسما، وأكدوا أنه كان مريضا سهلا وتعاون مع طاقم المستشفى والأطباء.

وأشار الأطباء في المستشفى أنه بعد تغلب الرجل صاحب الـ 97 عام على فيروس كورونا، أصبح هناك بصيص أمل لجميع مرضى الفيروس خاصة الذين يقعون في فئته العمرية.

ويعد جوبتا هو أكبر شخص في أُتّر برديش حارب فيروس كورونا بنجاح، وقال الدكتور فيجايالاكشمي، كبير أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى كاوفيري، إنه تم قبوله بالالتهاب الرئوي ونقص الأكسجة الخفيف، وكان يعاني أيضًا من ارتفاع ضغط الدم بشكل طفيف وكان يتعاطى أدوية لأمراض القلب التاجية، وكان يعاني من ضيق تنفس بسيط ولكنه تحسن بسرعة كبيرة بعد العلاج، وأكد الطبيب أنه لم يتم استخدام أي أدوية تجريبية، "لقد قدمنا له فقط العلاج الداعم وأظهر تحسنًا جيدًا"، مضيفا "أنه ليس مجرد علاج بل ثقة المريض أيضًا أمر مهم للغاية".

وتابع الدكتور أرافيندان سيلفاراج، المدير التنفيذي لمستشفى كاوفيري، أن قوة الإرادة القوية والحيوية التي أظهرها المريض أثناء محاربته للعدوى تستحق الثناء، وقال "نأمل أن يجلب هذا النجاح الشجاعة والإيمان للعديد من الناس في جميع أنحاء العالم، وأود أن أشكر المريض على الإيمان بنا بينما نواصل معركتنا ضد الوباء".