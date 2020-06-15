لوفتهانزا تكنيك لصيانة الطائرات تعتزم إلغاء عقود 300 عامل

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قال مصدر نقابي عمالي إن شركة صيانة الطائرات لوفتهانزا تكنيك التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية العملاقة لصناعة الطائرات تعتزم إلغاء عقود 300 من عمالها في إطار إجراءات التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دومينيكو بيروني المسؤول في نقابة فيردي لعمال الخدمات في ألمانيا القول إن شركة الطيران تعتزم إلغاء عقود عمال الصيانة في فترة الإلغاء الأولية.

يأتي ذلك فيما تجري الشركة محادثات مع نقابة العمال بشأن المزيد من إجراءات خفض العمالة.

كانت متحدثة باسم شركة لوفتهانزا قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أن الشركة لديها 22 ألف وظيفة بدوام كامل، زائدة عن الحاجة.

جاءت هذه التصريحات بعد عقد اجتماع بشأن الأجور، كانت لوفتهانزا دعت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" ونقابتي "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات و"أوفو" للعاملين في الأطقم الجوية، للمشاركة فيه.

وكان اجتماع سابق في نهاية نيسان/أبريل الماضي حول إعادة هيكلة الشركة في أزمة كورونا انتهى بدون نتائج ملموسة.

وحسب نقابة "أوفو"، فإن عدد الوظائف الزائدة عن الحد يبلغ حسابيا 26 ألف وظيفة.

ويعمل لدى لوفتهانزا نحو 138 ألف شخص على مستوى العالم، وكانت الشركة سجلت خسائر بالمليارات في الربع الأول من العام الحالي.