الأسهم الأوروبية تقتفي أثر نظيرتها الآسيوية انخفاضًا بسبب مخاوف انتكاسة كورونا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، مقتفية أثر نظيرتها الآسيوية، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا قد تقوض حظوظ الاقتصاد العالمي في التعافي بعد ظهور إصابات جديدة في الصين.

تراجع مؤشر "يورو ستوكس 600" بنسبة 1.69% مسجلًا 348 نقطة، كما انخفض كل من مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.82% مسجلًا 4750 نقطة، ومؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.89% عند 11721 نقطة، كذلك تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 1.58% مسجلًا 6008 نقاط.

ويرى محللون اقتصاديون أن القفزة المسجلة في الإصابات بفيروس كورونا بعدد من الولايات الأمريكية إلى جانب ظهور حالات جديدة في الصين بعدما بلغت مرحلة صفر إصابات، أربك خطط المستثمرين وولد لديهم حالة من العزوف عن شراء الأصول المحفوفة بالمخاطر.

كانت السلطات الصينية قد أعلنت فرض حجر صحي على 10 أحياء بالعاصمة بكين، بعد ظهور إصابات جديدة بلغت 36 حالة، ليصل إجمالي عدد الإصابات الجديدة إلى 49 حالة ما أثار المخاوف بشأن اندلاع موجة وبائية ثانية في وقت لايزال ثاني أكبر الاقتصادات العالمية يخطو خطواته الأولي صوب التعافي.

ودخلت الصين مرحلة التعافي من الوباء الذي ظهر نهاية العام الماضي في ووهان (وسط البلاد)، بعد إعلانها في مارس الماضي السيطرة على انتشار المرض بفضل تدابير احترازية موسعة وإغلاق دام قرابة شهرين.